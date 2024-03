"Złowieszczy sygnał". Zmiany już za kilka lat

Latem w Arktyce mogą pojawić się dni bez pływającego lodu – czytamy. Jak wynika z najnowszych ustaleń naukowców, których wyniki badań opublikowano na łamach "Nature Reviews Earth & Environment", do końca trwającego stulenia warunki wolne od lodu mogą się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy, w tym również zimą. Do tej pory naukowcy sądzili, że tego typu zmiany nastąpią dekadę później.

Znaczenie Arktyki jest dziś niebagatelne przede wszystkim ze względu na fakt, iż to właśnie ten obszar stanowi ważne siedlisko niedźwiedzi polarnych, fok i wielu innych dzikich zwierząt, których istnienie zależy od obecności lodu morskiego. Co więcej jednak, Gizmodo podkreśla, że lód w Arktyce odpowiada za odbijanie ciepła z powrotem w kierunku przestrzeni kosmicznej. To zaś oznacza, że mniej lodu w regionie polarnym wywoła intensywne fale upałów i ekstremalne zimy. Topniejący lód będzie też przyczyniał się do wzrostu poziomu morza, co jest z kolei zagrożeniem dla przybrzeżnych miast i wysp.