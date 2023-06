NASA poszuka życia na Księżycu. Skąd się tam wzięło?

Jeśli nic nie stanie na drodze, to już pod koniec 2025 roku człowiek wróci na Księżyc. Lądowanie w ramach misji Artemis 3 będzie pierwszą załogową misją księżycową od ponad 50 lat, kiedy to srebrny pył został naruszony przez załogę Apollo 17. Agencja NASA ma dla astronautów co najmniej kilka zadań do wykonania, a jednym z nich – dość zaskakującym, skądinąd – będzie szukanie życia na powierzchni naszego naturalnego satelity.

Czy Księżyc może podtrzymywać życie?

Jak podaje serwis Live Science, astronauci odwiedzą księżycowy biegun, by odnaleźć dowody życia w zimnych, stale zacienionych kraterach. Prabal Saxena z NASA Goddard Space Flight Center twierdzi, że mikroorganizmy faktycznie mogłyby tam przetrwać. Zespół naukowców ustalił, że w okolicach księżycowego bieguna rzeczywiście mogą występować warunki, które nie tylko pozwalają przetrwać mikroorganizmom, ale też wspomagać ich rozwój.

Faktem jest, że do tej pory nie myśleliśmy o Księżycu w ten sposób. I mieliśmy ku temu dobre powody – wszak to martwa skała bez wody ani atmosfery. Coraz więcej dowodów wskazuje jednak na to, że na dnie kraterów mogą znajdować się spore ilości lodu. Zresztą agencja NASA chciałaby wykorzystać go do produkcji paliwa rakietowego, a także w postaci źródła wody pitnej dla astronautów odbywających księżycowe misje.

Skąd życie na Księżycu?

Wracając jednak do mikroorganizmów, to skąd w ogóle miałyby się wziąć na Księżycu? Odpowiedź jest prosta – przyleciały tam z Ziemi, razem z ludźmi – podczas kolejnych misji programu Apollo, realizowanego w latach 1966-1972. Mogły też pojawić się tam, przeżywając kosmiczną podróż na powierzchni meteorytów. Do tego dochodzą jeszcze niesporczaki, które (niecelowo) w 2019 roku rozbiły się o Księżyc.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski