Rządowe wytyczne żywieniowe są szkodliwe dla planety. Tak pokazują badania

W każdym analizowanym kraju badanie wykazało, że obecne diety ich mieszkańców zawierają więcej czerwonego i przetworzonego mięsa, niż zalecają to wytyczne krajowe lub wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W zdecydowanej większości państw ludzie jedzą też za mało owoców i warzyw, fasoli, orzechów i ziaren.

Dieta planetarna - dobra dla ludzkości i planety

Jednakże nawet jeśli krajowe wytyczne byłyby przestrzegane, to nadal byłoby to niewystarczające – tylko dwa kraje miały wytyczne żywieniowe zgodne z celami zdrowotnymi, klimatycznymi i dotyczącymi zanieczyszczenia, które same określiły.