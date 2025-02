Robot wykonany z żelatyny wieprzowej. Ulega biodegradacji, gdy nie jest już potrzebny

Roboty są niezastąpione w licznych gałęziach gospodarki ze względu na ich lepszą wydajność, precyzję i ogólnie możliwości, które wykraczającą poza potencjał ludzki. Jednak gdy myślimy o robocie, to do głowy przychodzą nam zazwyczaj sztywne, stalowe konstrukcje z szeregiem wystających kabli. Ale obecnie trend idzie w kierunku projektowania i budowy robotów z miękkich i elastycznych materiałów. Do tego najlepiej by było, gdyby były one jeszcze biodegradowalne i nie zanieczyszczały środowiska, gdy już robot przestanie być potrzebny.