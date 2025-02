Na Bałtyku pojawiły się drony. NATO wiedziało, co z nimi robić

Drony zostały rozmieszczone u wybrzeży Danii w dniach 17-20 lutego 2025 r. Ich zadaniem było przetestowanie współpracy z grupą zadaniową marynarki wojennej. Podczas operacji przeprowadzono wspólne manewry oraz ćwiczenia strzeleckie, co miało na celu zwiększenie świadomości sytuacyjnej sił zaangażowanych w misję Baltic Sentry.

W ćwiczeniach, które odbyły się na Morzu Bałtyckim uczestniczyły również okręty Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG1) z okrętem flagowym HNLMS z Holandii, oraz jednostki należące do niemieckiej i duńskiej marynarki wojennej. HNLMS Tromp to nowoczesna fregata rakietowa należąca do holenderskiej marynarki wojennej, będąca częścią klasy De Zeven Provinciën. Okręt ten, nazwany na cześć słynnego admirała Trompa, jest jednym z filarów morskiej obrony Królestwa Niderlandów i pełni kluczową rolę w misjach NATO oraz operacjach międzynarodowych. Jego zaawansowane systemy wykrywania i uzbrojenia pozwalają na skuteczne zwalczanie zagrożeń powietrznych, nawodnych i podwodnych.