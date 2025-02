"Ma pazury". Wojsko szczerze o polskiej broni

Teraz natomiast wojskowi informują, że w 17. Brygadzie Zmechanizowanej trwa kurs specjalistyczny. Dotyczy on dowódców załóg oraz działonowych kołowych transporterów opancerzonych (KTO) Rosomak. Wojsko określa go mianem "Wolverine'a", podkreślając, że "Rosomak ma pazury".

Przy okazji we wpisie na X czytamy o trzech najważniejszych zaletach wozu. Wojsko zaznacza, że są to: armata 30 mm Bushmaster Mk 44, karabin maszynowy UKM 2000C kal. 7,62 mm oraz twarda drużyna.

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak jest wyposażony w silnik wysokoprężny Scania D1 12 56A03PE. Ten zaawansowany napęd współpracuje z automatyczną skrzynią biegów ZF 7HP 902S Ecomat produkcji niemieckiej, co umożliwia przeniesienie niemal 500 KM na układ jezdny o układzie 8x8. Dzięki temu Rosomak jest w stanie rozwijać prędkość do 100 km/h na drodze twardej oraz do 10 km/h w wodzie. Wersje pojazdu różnią się zasięgiem, który wynosi od 500 do 1000 km na jednym tankowaniu.