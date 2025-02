Rosjanie już tego nie ukryją. Su‑57 było widać nawet z kosmosu

Rosyjski myśliwiec Su-57 Felon pojawił się ostatnio w Iranie, co wywołało niemałe zainteresowanie, ponieważ wiele wskazuje na to, że była to pierwsza wizyta tej maszyny w kraju. Su-57 zrobił sobie przystanek w irańskiej bazie lotniczej w Bandar Abbas, wracając z międzynarodowych pokazów lotniczych Aero India 2025, a do sieci trafiły właśnie zdjęcia satelitarne dokumentujące to wydarzenie.