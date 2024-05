Zła wiadomość dla Rosjan. Ukraińskie drony kamikadze z rekordowym zasięgiem

Dron "Lyuty" jest znaczącym ulepszeniem poprzednich modeli i charakteryzuje się największym zasięgiem – według relacji "Ukraińska Prawda" może on dotrzeć do rafinerii ropy naftowej w Baszkirii. Oprócz "Lyuty", w użyciu są także inne drony, jak na przykład "Ninja", który również osiąga zasięg 1500 km, choć jego dokładne przeznaczenie pozostaje mniej jasne.

Ukraińskie drony kamikadze, jak "Lyuty" czy "Ninja", zyskują na znaczeniu dzięki swojej zdolności do precyzyjnych ataków na duże odległości, co potwierdza ich rosnącą rolę w nowoczesnej wojnie.

Drony stają się coraz bardziej kluczowym elementem. To zjawisko zauważyła Ukraina, która coraz intensywniej korzysta z bezzałogowych statków powietrznych. Co więcej, Ukraina nie tylko wykorzystuje gotowe maszyny, ale również sama je konstruuje. Przykładem może być dron o nazwie Mamut, który jest wykorzystywany do precyzyjnych ataków na wybrane cele. Jednak mimo to, nadal trwają prace nad testowaniem nowych modeli tych maszyn.