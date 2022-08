Rzadka broń zauważona w Ukrainie. Rosjanie posiadają jej niewiele

Chrizantiema–S to nazwa samobieżnego systemu przeciwpancernych pocisków rakietowych 9M123/9K123 150 mm. Rosjanie twierdzą, że jest to broń zdolna zniszczyć dowolny amerykański czołg. Trudno ocenić jednak jej rzeczywistą skuteczność bojową, gdyż – zdaniem Defence Express – Rosjanie nie używają jej w Ukrainie przeciwko obiektom wojskowym, lecz cywilnym. Na nagraniu, które trafiło jakiś czas temu do sieci widać , jak Chrizantiema-S uderza pociskiem w wieżę ciśnień.

Głównym elementem naziemnego rosyjskiego systemu rakietowego jest pojazd oznaczony jako 9P157, bazujący na bojowym wozie piechoty BMP-3. Maszyna osiąga prędkość do 70 km/h po utwardzanej drodze i do 52 km/h w terenie, a jej zasięg to ok. 600 km. Pojazd jest obsługiwany przez dwuosobową załogę, a zapas amunicji liczy 15 pocisków.