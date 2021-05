Ryzyko hospitalizacji wśród zaczepionych na COVID-19 spada? CDC opublikowały raport

Zdaniem CDC , podanie szczepionek mRNA Pfizer-BioNTech i Moderna na COVID-19 zmniejsza ryzyko hospitalizacji w przypadku zarażenia koronawirusem wśród starszych osób. W raporcie można przeczytać, że osoby w wieku 65 lat i więcej, określane przez CDC jako w pełni zaszczepione (osoby, które przyjęły 2 dawkę preparatu co najmniej 2 tygodnie wcześniej) były o 94 proc. mniej narażone na hospitalizację z powodu COVID-19 niż osoby w tym samym wieku, które nie zostały zaszczepione.

Mniejsze ryzyko hospitalizacji u zaszczepionych

Zdaniem dr Rochelle Walensky, dyrektorki CDC, szczepionki na COVID-19 są bardzo skuteczne, a ostatnie badania przeprowadzone przez Centers for Disease Control and Prevention tylko to potwierdzają. Dowodzą też, że po szczepieniu organizm potrzebuje dwóch tygodni, aby wytworzyć pożądaną odpowiedź immunologiczną.