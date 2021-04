Nietypowe skutki koronawirusa. Wykryto je u pacjentów z 21 krajów

Ostre zapalenie rdzenia kręgowego (ATM) może powodować ból, paraliż oraz problemy sensoryczne i jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w Frontiers in Immunology , może być skutkiem COVID-19.

Do takich wniosków doszli naukowcy po przebadaniu 43 przypadków dorosłych chorujących na COVID-19 w wieku od 21 do 73 lat, a także u 3 dzieci w wieku 3 do 14 lat. Dane zostały zebrane od pacjentów z 21 różnych krajów.