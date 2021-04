WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Koronawirus. Ozdrowieńcy po przejściu COVID-19 narażeni są na duże problemy Koronawirus to ogromne zagrożenie, ale nawet osoby, którym udało się przetrwać COVID-19 wciąż są narażone na długoterminowe wyższe ryzyko zgonu i liczne problemy zdrowotne, jak wynika z najnowszych badań. Koronawirus a ozdrowieńcy. Naukowcy zabrali głos Źródło: Pixabay - Nasze badania wykazały, że u ozdrowieńców w ciągu sześciu miesięcy od zdiagnozowania COVID-19 ryzyko zgonu jest większe i rośnie wraz z cięższym przebiegiem choroby - wyjaśnił profesor Ziyad Al-Aly z Washington University of St. Louis w opisie badań opublikowanym na łamach Nature. Do swoich wniosków zespół naukowców doszedł, analizując dane ponad 87 tys. osób, które chorowały na COVID-19 oraz grupy kontrolnej składającej się z 5 mln osób z federalnej bazy danych. To największe tego typu badanie, mające na celu określenie długotrwałych skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. - Nie jest przesadą stwierdzenie, że długoterminowe skutki COVID-19 będą w przyszłości stanowiły poważny kryzys zdrowotny w USA. - ostrzega badacz. - Biorąc pod uwagę fakt, że chorowało ponad 30 milionów osób, a długoterminowe skutki choroby są znaczące, efekty pandemii będziemy odczuwali przez lata, a nawet dekady. Z badań wynika, że po przetrwaniu pierwszej infekcji COVID-19 (pierwsze 30 dni po diagnozie) jeszcze przez 6 kolejnych miesięcy ryzyko zgonu u ozdrowieńców jest zwiększone o 60 proc. w stosunku do reszty populacji. U osób, które w wyniku infekcji trafiły do szpitala - ryzyko to było jeszcze wyższe. - Te zgony, spowodowane długoterminowymi skutkami infekcji, niekoniecznie są zaliczane do zgonów z powodu COVID-19. Wydaje się zatem, że obecnie podawana liczba zgonów, do których zalicza się jedynie zgony bezpośrednio po infekcji, to wierzchołek góry lodowej - dodał Al-Aly. Problemy zdrowotne ozdrowieńców Chociaż koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, to naukowcy wykazali, że może wpłynąć na niemal każdy organ, co potwierdziły obserwacje prowadzone na ozdrowieńcach. Długoterminowe skutki stwierdzono w następujących elementach organizmu: układzie oddechowym (np. długotrwały kaszel, krótki oddech),

układzie nerwowym (np. bóle głowy, problemy z pamięcią),

zdrowiu umysłowym (np. depresja, problemy ze snem, niepokój),

układzie metabolicznym (np. cukrzyca, wyższy poziom cholesterolu),

układzie krążenia (np. palpitacje, nierównomierny rytm),

nerkach (np. ciężkie uszkodzenie nerek),

układzie krwionośnym (np. zakrzepy w nogach i płucach),

skórze (np. wysypka),

układzie mięśniowo-szkieletowym (np. bóle stawów, osłabienie mięśni),

ogólnym stanie zdrowia (np.ogólne złe samopoczucie i zmęczenie). Zobacz: Koronawirus w Polsce. Jak się przed nim uchronić? [Wideo] Wśród analizowanych przypadków te objawy nie występowały jednocześnie, ale u większości osób pojawił się przynajmniej jeden lub kilka z nich. Zdecydowanie gorzej czuły się osoby hospitalizowane. Co więcej, ryzyko zgonu u hospitalizowanych ozdrowieńców po COVID-19 było o 50 proc. wyższe niż w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. - W porównaniu z grypą COVID-19 znacznie częściej pozostawia ślady w organizmie, zarówno jeśli chodzi o rozmiary ryzyka jak i skutki dla organizmu - wyjaśnił Al-Aly. - Zarówno ryzyko uszkodzeń i śmierci, jak i zakres organów i układów dotkniętych chorobą dalece wykraczają poza to, co obserwujemy w przypadku innych wirusowych chorób układu oddechowego. Uczeni zauważyli, że część długofalowych objawów ustępuje z czasem, jednak wiele z nich utrzymuje się, prowadząc do ciągłego pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. W kolejnych badaniach naukowcy chcą skupić się na wpływie wieku czy płci na występowanie długofalowych skutków COVID-19.