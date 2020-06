Ryanair i Wizz Air wznawiają loty międzynarodowe z Polski. LOT planuje siatkę połączeń

W sobotę 13 czerwca, po blisko trzech miesiącach, ponownie zostały otwarte granice Polski dla obywateli Unii Europejskiej . We wtorek 16 czerwca kończy się z kolei rozporządzenie dotyczące zakazu lotów w ruchu międzynarodowym. Oznacza to, że nasi rodacy mogą już rezerwować rejsy najpopularniejszymi liniami lotniczymi.

Wizz Air startuje 17 czerwca

Jozsef Varad, węgierski biznesmen i prezes linii lotniczych Wizz Air poinformował o wznowieniu lotów już od 17 czerwca. - Zakaz lotów obowiązuje obecnie do 16 czerwca. W związku z tym zakładamy i przygotowujemy się do tego, aby wznowić loty 17 czerwca - zakomunikował w rozmowie z serwisem Fly4free.pl.

Na stronie internetowej przewoźnika można już rezerwować bilety. Od 17 czerwca będzie można polecieć m.in. z Gdańska do Paryża i Londynu czy z Warszawy do Barcelony i Brukseli . Większa liczba połączeń będzie dostępna od początku lipca.

Rynair oferuje blisko 200 połączeń z i do Polski

Irlandzki przewoźnik poinformował, że od 1 lipca 2020 roku wznowi połączenia na prawie 200 międzynarodowych trasach do i z Polski. Na liście linii lotniczych znalazły się między innymi rejsy do Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i na Cypr .

- Cieszymy się z przywrócenia prawie 200 tras z i do Polski już od 1 lipca w ramach naszego letniego rozkładu lotów. Jesteśmy przekonani, że przewiezienie milionów pasażerów pobudzi gospodarkę i pomoże uratować tysiące miejsc pracy. To także doskonała okazja dla osób, które w związku z anulowaniem wiosennych lotów z powodu pandemii otrzymały vouchery i teraz chciałyby z nich skorzystać - poinformowała dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Olga Pawlonka.

LOT planuje siatkę połączeń

Od początku czerwca, krajowy przewoźnik uruchomił 30 połączeń na terenie Polski. Loty z Warszawy do Gdańska realizowane są do trzech razy dziennie, do dwóch razy dziennie z z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry, a także raz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.