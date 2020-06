Otwarcie granic. Premier Mateusz Morawiecki podał datę

- Od 13 czerwca otwieramy granice na państwa Unii Europejskiej - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że Polacy od najbliższej soboty będą mogli swobodnie podróżować do krajów unijnych. Obywatele tychże państw, również będą mogli przybyć do Polski bez konieczności przejścia obowiązkowej kwarantanny.