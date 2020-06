Ryanair chce obniżać ceny. LOT wznawia połączenia krajowe, a Wizz Air ogłasza nową trasę

Prezes Michael O'Leary w wywiadzie udzielonym dla "The Mail on Sunday" poinformował, że irlandzka firma jest gotowa do działania przez najbliższy rok ze stratą, aby odzyskać liczbę pasażerów. Ryanair chce zachęcać do podróżowania m.in. rodziny z dziećmi, oferując im bilety tańsze nawet o połowę.