Niemiecki sprzęt ruszy na polowanie. To bezkonkurencyjna broń

W ostatnich dniach kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że do Ukrainy trafi pomoc wojskowa o wartości 1,1 mld euro. Portal Defense Romania zwraca uwagę na jeden ze sprzętów, który trafi do Ukrainy. To "awangarda technologii artyleryjskiej", czyli RCH 155, której możliwości przypominamy.

Sprzęt, który trafi do Ukrainy w ramach najnowszego pakietu pomocy obejmuje 18 haubic PzH 2000, 120 tys. pocisków do artylerii kal. 122 mm, dwa systemy obrony powietrznej Skynex oraz 100 pocisków do systemu IRIS-T SLS. Obok tego sprzętu do Ukrainy trafią też haubice RCH 155, na które zwraca uwagę Defense Romania.

Jedna z najlepszych haubic na świecie

"Broń stanowi awangardę technologii artyleryjskiej i jest jedną z najbardziej zaawansowanych kołowych haubic samobieżnych kal. 155 mm" – czytamy. Haubica jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych maszyn tego typu na świecie. "To szczyt technologii systemów artyleryjskich. Łączy precyzję, mobilność i niezrównaną siłę ognia na polu bitwy" – dodaje Defense Romania.

RCH 155 pod wieloma względami jest podobna do polskiej armatohaubicy Krab. Podobnie jak polska broń, Niemcy również wyposażyli swoją konstrukcję w haubicę kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. Kolejne podobieństwo to donośność pocisków. Zaprojektowany przez Krauss-Maffei Wegmann sprzęt ostrzeliwuje wrogie jednostki w zasięgu do 40 km (ok. 54 km w przypadku ostrzału pociskiem V-LAP o zwiększonym zasięgu).

Warto zaznaczyć jednak, że RCH 155 to pierwsza na świecie haubica, która może strzelać w ruchu. To system pozwalający unikać ostrzału ze strony wrogich artylerii. Jest ważny dodatek, bowiem nowoczesne systemy rozpoznania są zdolne do wykrycia pozycji ogniowych po oddaniu strzału. Kiedy natomiast artyleria pozostaje w ciągłym ruchu, jej identyfikacja jest znacznie utrudniona.

RCH 155: jedna z najbardziej zaawansowanych haubic na świecie

Niemiecka artyleria samobieżna jest wyposażona w trakcję kołową (wiele konkurencyjnych rozwiązań korzysta z trakcji gąsienicowej). Jednostka napędowa MTU 8V199 przenosi na osiem kół armatohaubicy moc na poziomie ponad 800 KM. Pozwala to rozpędzić się maszynie do prędkości przekraczającej 100 km/h. Maksymalny zasięg na jednym tankowaniu RCH 155 to zaś 700 km.

Takie parametry sprawiają, że konstrukcja z Niemiec jest wyjątkowo mobilna, w związku z czym pozwala szybko zmieniać pozycję w trakcie działań bojowych, co pozostaje nie bez znaczenia w przypadku zwiększenia przeżywalności dwuosobowej załogi.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski