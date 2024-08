Poszli nad staw. Tego widoku się nie spodziewali

Podobne znalezisko miało w ostatnich dniach miejsce w Kijowie. W jednym ze stawów, w pobliżu zabudowań Ukraińcy znaleźli pozostałości pocisku manewrującego Ch-101 – jednej z popularniejszych broni, której ostatnio Rosjanie używają do ostrzału i która jest jednocześnie jedną z najbardziej rozwijanych przez tamtejszy przemysł zbrojeniowy.

Znaleziony w Kijowie pocisk Ch-101 to amunicja produkowana seryjnie przez rosyjski przemysł zbrojeniowy od lat 2010-2011. Oznacza to więc, że Ch-101 jest jedną z najnowszych konstrukcji w arsenale Federacji Rosyjskiej. Przez ostatnie lata broń doczekała się kilku modernizacji – dziś Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę czwartą już z rzędu wersją tego pocisku .

W najnowszym wydaniu Ch-101 jest wyposażony w dwie głowice bojowe, przy czym jedna z nich jest kasetowa. Pozwala to prowadzić uderzenia na jeszcze większym obszarze niż w przypadku uderzenia pociskiem ze standardową głowicą. Co istotne również, to fakt, iż w Ch-101 znajduje się nowoczesny moduł naprowadzania Otblesk-U, którego rolą jest porównywanie obrazu rejestrowanego z góry (podczas lotu) z tym, który zapisano przed wystrzeleniem pocisku w jego pamięci. Dzięki temu dokładność uderzenia tej amunicji określa się na maksymalnie kilka metrów.