Katastrofa rosyjskiego samolotu. Pojawił się nowy wątek

Teraz New York Times, powołując się na własne źródła, dociera do informacji z których wynika, że Ił-76 został zestrzelony przez rakietę systemu Patriot dostarczonego przez "europejskiego partnera". Wciąż jednak brak oficjalnych ustaleń, choć – jak czytamy – "doniesienia o użyciu rakiety Patriot są prawdziwe".

Wspomniane pociski z Patriotów to w istocie broń, która wielokrotnie już była używana w Ukrainie do przechwytywania rosyjskich obiektów latających. To właśnie Patrioty mogły przyczynić się do zestrzelenia A-50, ale też rakiet Ch-47 Kindżał.