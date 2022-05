Rosyjskie myśliwce gubią cele. Latają z GPS-ami przyklejonymi taśmą do kokpitu

Podczas przemówienia na początku tego tygodnia w Narodowym Muzeum Armii w Londynie, Ben Wallace uczcił pamięć poległych w II wojnie światowej i nazwał inwazję Rosji na Ukrainę "bezsensowną i autodestrukcyjną". Podkreślił, że istnieją dowody wskazujące na to, że wojna doprowadziła rosyjski sprzęt wojskowy do granic wytrzymałości.

"Znaleziono odbiorniki GPS przyklejone do desek rozdzielczych zestrzelonych rosyjskich samolotów Su-34, aby piloci wiedzieli, gdzie się znajdują, ze względu na niską jakość ich własnych systemów" – powiedział Wallace. "Rezultat jest taki, że choć Rosja dysponuje dużą liczbą artylerii i broni pancernej, którą lubi paradować, nie jest w stanie wykorzystać jej do połączonych manewrów zbrojnych j i ucieka się do masowych ostrzałów na oślep" – dodał.