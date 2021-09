Rosyjski specnaz przy polskiej granicy. "Zielone ludziki" lądują pod Brześciem

Arbalet-2 zapewnia bezpieczeństwo skoku przy obciążeniu do 150 kg. Pozwala także na podpięcie dodatkowego, 50-kilogramowego zasobnika z wyposażeniem, umożliwia skoki przy prędkości dochodzącej do 350 km/h i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur (używają go m.in. jednostki szkolone do działań w Arktyce).