Zapad-2021. Rosyjskie media: Polacy robią manewry w tym czasie, co my

Manewry na wschodzie

W ćwiczeniach Ryś-21 uczestniczy 4 tys. żołnierzy oraz ponad 1 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Warto zauważyć, że chociaż w manewrach Zapad-2021 bierze udział 200 tys. żołnierzy, to nasi wschodni sąsiedzi zaangażowali mniej sprzętu (według zapowiedzi do dyspozycji Rosjan i Białorusinów jest ok. 760 sztuk). Ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie potrwają do 22 września.