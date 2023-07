Rosyjski sen o "Białym Łabędziu". Tu-160M ma na nowo podbijać przestworza

Rosja uruchomiła program wznowienia produkcji bombowców strategicznych Tupolew Tu-160 (w kodzie NATO: Blackjack) za sprawą decyzji Władimira Putina. Pierwsze doniesienia o nim pojawiły się w maju 2015 r. Kreml przekazał wówczas, że powstanie do 50 nowych Tu-160. W styczniu 2018 r. podpisano pierwszy kontrakt na budowę 10 bombowców Tu-160M, które mają być dostarczone do końca 2027 r. Jednocześnie trwają prace modernizacyjne istniejącej floty Tu-160 do najnowszej wersji. Wprowadzanie zmiany mają wzmocnić możliwości rosyjskiego lotnictwa strategicznego, które bazuje właśnie na tych maszynach i na bombowcach Tu-95MS.