Rosyjski "pokaz fajerwerków". Ujęcia pokazują eksplozję Buka

Skuteczny atak obrońców jest efektem wcześniejszego zwiadu zrealizowanego przy wsparciu rozpoznawczego drona. Bezzałogowiec zlokalizował jednostkę przeciwnika, a następnie pozwolił określić dokładne miejsce ostrzału artyleryjskiego. To powszechna praktyka, która pozwala ograniczyć do minimum potencjalne straty podczas prowadzenia zwiadu z powietrza.

9K37 Buk stanowi podstawowy środek obrony przeciwlotniczej w Rosji. Jedno z ostatnich zniszczeń tej broni pochodzi z początku czerwca, kiedy to Ukraińcy użyli do strzału pocisku za 100 tys. dolarów – M982 Excalibur.

Radziecka konstrukcja jest zdolna do niszczenia myśliwców z odległości 50 km, natomiast skuteczny zasięg niszczenia pocisków manewrujących wynosi do 26 km. Pociski Buka osiągają prędkość do 4,3 tys. km/h, zatem mogą trafiać w cele poruszające się z prędkością ok. 4 tys. km/h. Masa głowicy bojowej stanowi ok. 10 proc. masy całego pocisku i wynosi 70 kg.