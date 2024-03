Ataki Rosji na Ukrainę. Ekspert zwraca uwagę na jeden szczegół

– Rosjanie gromadzą zapasy od niemal miesiąca – wyjaśnia Zguriec i dodaje, że obecna wydajność rosyjskiego przemysłu militarnego sięga ok. 100 rakiet Ch-101 w ciągu miesiąca. Z ostatnio zbadanych szczątków rakiet Federacji Rosyjskiej wynika zaś, że broń została wyprodukowana w pierwszym kwartale 2024 r., a co za tym idzie – agresor używa świeżo wyprodukowanej broni .

Ukraina od kilku dni jest regularnie atakowana licznymi rakietami – spośród nich najczęściej jednak na niebie pojawiają się pociski Ch-101. To broń, której produkcję rozpoczęto stosunkowo niedawno, bo w latach 2010-2011, zatem jest to nie tylko jedna z najpopularniejszych rakiet, ale też jedna z najnowszych będących w stałej produkcji.

Generalnie rzecz ujmując Ch-101 to pocisk, który powstał z myślą o atakowaniu celów pozostając przy tym trudnym do wykrycia (charakterystyka stealth). Za tę cechę odpowiada przede wszystkim spłaszczony kadłub o długości sięgającej 7,4 m i wadze 2,4 t. Głowica bojowa Ch-101 waży nawet 480 kg i może docierać na odległość 4,5 tys. km (poruszając się przy tym z prędkością do 1000 km/h). Co istotne jednak – w niektórych egzemplarzach znajdują się zaawansowane moduły naprowadzania Otblesk-U, które wpływają na zwiększoną celność wspomnianego pocisku.