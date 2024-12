Alarm w Ukrainie. Podnoszą go, kiedy startuje ten samolot

Jak podają media, rosyjskie wojska miały użyć dużej liczby pocisków rakietowych. Ponadto Federacja Rosyjska poderwała myśliwiec MiG-31K. Wystarczy, że tylko jeden taki samolot wystartuje z rosyjskiej bazy lotniczej, a na terenie kraju obrońców pojawia się alarm. Obawy nie biorą się znikąd, bowiem to właśnie pod pokładem MiG-a-31K mogą być przenoszone hipersoniczne pociski Ch-47 Kindżał o zasięgu ok. 2 tys. km.

Choć wartość bojowa wspomnianych Kindżałów jest od początku wojny kwestionowana, wciąż stanowią one nie lada wyzwanie dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Kindżał mierzy siedem m długości przy wadze ok. 4,5 t, natomiast jego prędkość ma sięgać nawet 10 Ma, jednak bardziej realistyczne szacunki mówią o 8 Ma, czyli ok. 9800 km/h. Oznacza to więc, że pocisk jest dziś jedną z najgroźniejszych broni pozostających w rosyjskim arsenale.