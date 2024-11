Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie przeprowadzili atak na miasto Dniepr z wykorzystaniem rakiet manewrujących Ch-101 oraz pocisku Ch-47M2 Kindżał wystrzelonego z myśliwca MiG-31K . Znacznie więcej niewiadomych wiąże się z potencjalnym użyciem przez Rosjan balistycznego pocisku międzykontynentalnego. Wciąż nie jest pewne, czy rzeczywiście zdecydowali się na taki krok, a jeśli tak, to czy faktycznie był to RS-26 Rubież?

"Co do zmienia? Kompletnie nic - zarówno dla Ukrainy jak i dla NATO w tym dla nas. Rosjanie znów zademonstrowali propagandowy atak w nadziei na spory odzew na zachodzie. Plusem jest to że zachód wiedział o ataku, na pewno też staranie monitorowano tor lotu Rubieża oraz zbierano wszystkie możliwe dane. Z punktu militarnego użycie tej broni nie miało żadnego sensu natomiast użycie IBCM to zawsze jest decyzja polityczna. I takową podjął Putin" - napisał Jarosław Wolski. "Raz, że wywiady krajów NATO dostaną szczątki, dwa że całość została zarejestrowana na wszystkich możliwych radarach NATO i UA. Głupota nieprzeciętna by to była. Czemu kibicuje" - dodał.