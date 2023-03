Rosyjski czołg vs. amerykańska broń. Ukraińcy pokazali, jak z niej korzystać

Na nagraniu zauważyć można, że atak przy użyciu przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin przeprowadzono na czołgi pozostające w ruchu, a uderzenie doprowadziło do powstania pożaru. FGM-148 Javelin (ang. oszczep) to nowoczesna broń przeciwpancerna, którą opracowano w 1989 r. w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoją dużą skuteczność i łatwość obsługi cieszy się sporym uznaniem na całym świecie.

Chwalą ją m.in. korzystający z niej Ukraińcy. Warto również przypomnieć, że jest to broń pozostająca na wyposażeniu Wojska Polskiego, a na początku 2023 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał aneks do umowy na dostawę kolejnych wyrzutni i przeciwpancernych pocisków kierowanych tego typu.

W skład zestawu wchodzi wyrzutnia oraz pocisk kierowanego, który może działać w dwóch trybach. Jak wyjaśnił Łukasz Michalik, "w pierwszym Javelin uderza bezpośrednio w cel, co jest przydatne do niszczenia słabo opancerzonych pojazdów czy umocnień. W drugim trybie pocisk wznosi się na znaczną wysokość, sięgająca maksymalnie 150 metrów, aby zaatakować z góry", co sprawdza się w przypadku lepiej opancerzonych celów np. czołgów . W ich górnej części pancerz jest cieńszy.

Tandemowa głowica pocisku, która waży nieco ponad 8 kg, pozwala razić cele na odległość do 4750 m i jest w stanie przebić do 75 cm litej stali. Wyrzutnia ma około ok. 1,2 m długości, 127 mm średnicy i waży 22,1 kg, z niewielkimi różnicami w zależności od wariantu. Javelin wykorzystuje pasywne naprowadzanie na podczerwień do ustalania i śledzenia celów. Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w przypadku ruchomych celów, jak np. czołgi przedstawione na nagraniu opublikowanym przez Ukraińską 59. Brygadę.