Rosyjska zapłata za pomoc. Samoloty MiG‑29 i Su‑27 dla Korei

Amerykańskie źródła, na które powołuje się serwis Aviation Week, nie precyzują, jak wiele rosyjskich samolotów ma trafić do Korei. Podczas wystąpienia na Reagan National Defense Forum admirał Samuel Paparo miał jednak stwierdzić, że choć Su-27 i MiG-29 "nie należą do samolotów piątej generacji, to i tak są groźne".