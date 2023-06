Rosja przeprowadziła kolejny atak na Kijów. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformował, że w jego trakcie Rosjanie wystrzelili łącznie dziesięć pocisków z obwodu brańskiego, który znajduje się przy granicy z Ukrainą, w kierunku miasta. Według Ukraińców do ataku użyto siedmiu pocisków balistycznych Iskander-M oraz trzech pocisków manewrujących Iskander-K (niektóre źródła mówią o pociskach R-500). Obrona przeciwlotnicza Kijowa przechwyciła je wszystkie. Nie obyło się jednak bez strat, na co zwraca uwagę ukraiński serwis branżowy Defence Express.

Ukraiński serwis, powołując się na doniesienia Wojskowej Administracji Miasta Kijowa, podaje, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby, w tym dwoje dzieci, a siedem osób trafiło do szpitala. Jak to możliwe, skoro obrona przeciwlotnicza Kijowa okazała się skuteczna w 100 proc.? Defence Express wyjaśnia, że za rannych i zniszczenia m.in. kliniki dziecięcej, szkoły, przedszkola oraz samochodów pozostawionych na parkingu odpowiadają odłamki rakiet oraz fala uderzeniowa.

Ten pocisk ma 7,3 metra długości, blisko metr średnicy i masę startową 3800 kilogramów. Może przenosić ładunek o masie od 480 do nawet 700 kg, w tym różnorodne głowice - odłamkową, termobaryczną i termojądrową. Nieoficjalnie twierdzi się, że mogą to być również ładunki nuklearne o mocy od 5 do 50 kiloton. Pocisk został tak zaprojektowany, aby maksymalnie utrudnić jego wykrycie i zestrzelenie, w czym nie pomaga prędkość z jaką się porusza. Dla wersji pocisków Iskander-M jest to nawet 6-7 Mach.