Rosji brakuje sprzętu? Chcieli dozbrajać rebeliantów w innym kraju

Jak podaje CNN, Rosja przygotowywała się w lipcu do przekazania rakiet i innego sprzętu wojskowego rebeliantom Huti w Jemenie. W ostatniej chwili jednak, naciski ze strony USA i Arabii Saudyjskiej sprawiły, że Moskwa wycofała się z tego zamiaru. Mimo wszystko Rosja skierowała do Jemenu personel wojskowy w celach szkoleniowych.

Arabia Saudyjska ostrzegła Moskwę przed dozbrajaniem Huti w momencie, gdy dowiedziała się o planach Rosji, a Stany Zjednoczone poprosiły Saudyjczyków o interwencję w przekonaniu Rosjan do zmiany decyzji o wsparciu zbrojnym rebeliantów Huti.

Amerykański wywiad nie ma całkowitej pewności, czy to właśnie działania Arabii Saudyjskiej były decydujące w porzuceniu przez Moskwę planów dostarczenia Huti broni, czy też był to jeden z kilku czynników, które skłoniły Władimira Putina do zmiany stanowiska – podkreślają rozmówcy CNN.