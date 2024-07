Zlokalizowali "skrytkę" Rosjan. To tam chowają pociski Ch‑22

Pocisk Ch-22 Raduga są częścią kompleksu lotniczo-rakietowego K22M. Jest to broń, która powstała jeszcze w czasach ZSRR z myślą o niszczeniu amerykańskich lotniskowców. Rosjanie używają jej jednak do dzisiaj. Jak wyjaśniał już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech , "kompleks w pierwotnej wersji składał się z naddźwiękowego samolotu Tu-22M, systemu wykrywania i naprowadzania oraz z pocisku Ch-22". Ukraińcy przyznawali, że pociski Ch-22 są "nie do zatrzymania", ale w kwietniu udało im się przechwycić jeden z nich.

Historia pocisków Ch-22 sięga jeszcze lat 50. ubiegłego wieku, ale od tego czasu przeszły one liczne modernizacje. To dzięki nim jest to broń trudna do zestrzelenia. Pocisk o długości 11 metrów, masie pięciu ton (w tym 960 kg to masa głowicy) może atakować cele w zasięgu 500 km. W niektórych momentach swojego lotu osiąga prędkość 3-4 Mach, co czyni go jeszcze bardziej nieuchwytnym. Z taką też prędkością uderza w obrany cel, niszcząc go nie tylko eksplozją głowicy, ale też energią ataku.