Transport kolosa. Okręt podwodny na ulicach Gdyni

Trwa najtrudniejszy etap związany z przetransportowaniem okrętu podwodnego ORP Sokół do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jednostka o wadze ok. 370 ton przemierza gdyńskie ulice na specjalnych wózkach SPMT (Self Propelled Modular Transporters) wykorzystywanych do transportu obiektów wielkogabarytowych. Przypominamy specyfikację przenoszonego okrętu.

Cała operacja jest bardzo wymagająca, trwa już siódmy dzień, ale została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu do tej pory przebiega zgodnie z planami i przyjętym harmonogramem. Przedstawiciele Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz osoby odpowiedzialne za ostatnią podróż ORP Sokół od samego początku zaznaczali, że najtrudniejszym etapem będzie pokonanie drogi z Nabrzeża Pomorskiego do muzeum.

ORP Sokół zmierza do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Okręty podwodne to jednostki, które trudno transportować drogą lądową. Ma to związek m.in. z ich specyficznym kształtem oraz dużą masą. ORP Sokół nie jest wyjątkiem. To okręt, który wraz z wyposażeniem transportowym waży ok. 370 ton.

Zamówione wózki SPMT dotarły na miejsce już wczoraj. Od kilku godzin te wieloosiowe transportery modułowe o własnym napędzie biorą udział w transporcie ORP Sokół ze Skweru Kościuszki do muzeum. Nawierzchnia ulic, które zostały uwzględnione na trasie przejazdu została zabezpieczona specjalnymi panelami. Relacja ze zdjęciami została opublikowana na profilu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w serwisie Facebook.

Jeśli również ten etap całej operacji zakończy się powadzeniem, w piątek 24 listopada okręt zostanie umieszczony w niecce ekspozycyjnej. Muzealnicy rozpoczną wtedy przygotowywania okrętu do zwiedzania. Eksponat ma być gotowy na odwiedziny zainteresowanych zwiedzających od czerwca przyszłego roku.

Transportowana jednostka okręt typu Kobben, który powstał w niemieckiej stoczni Nordseewerke na zamówienie Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii. Jednostkę zwodowano we wrześniu 1966 r., a rok później weszła ona do służby jako KNM Stord. Do Polski już jako ORP Sokół trafiła w 2002 r. Pod naszą banderą okręt służył 16 lat. W tym czasie uczestniczył w licznych ćwiczeniach i operacjach morskich, również tych prowadzonych przez NATO.

Jednostka mierzy ok. 48 m długości i ok. 4,6 m szerokości. Jej wyporność w zanurzeniu sięgała 524 t. Podczas służby napęd ORP Sokół stanowiły dwa silniki wysokoprężne o mocy 1200 KM i jeden silnik elektryczny o mocy 1800 KM. Dzięki nim okręt przemieszczał się pod wodą z prędkością do 18 węzłów (ok. 33 km/h). Był uzbrojony w osiem wyrzutni torpedowych kal. 533 mm.

Zgodę na przekształcenie ORP Sokół w okręt-muzeum Ministerstwo Obrony Narodowej wydało już 2018 r.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski