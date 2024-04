Rakietowa nadzieja Putina. Start został przerwany w ostatnich minutach

Start relacjonowany na żywo na kanale The Launch Pad został przerwany niecałe w ostatnich dwóch minutach odliczania. Niestety przyczyny pozostają nieznane, ale najprawdopodobniej start zostanie przełożony o co najmniej 24 godziny, jak podaje Reuters .

Jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik rozpoczęty w latach 90. XX wieku program Angara to najbardziej ambitne przedsięwzięcie Rosji od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Ma on zastąpić rakiety Sojuz, bardzo niebezpieczne rakiety Proton wykorzystujące silnie toksyczne paliwo, mniejsze Dniepr (pochodzące z Ukrainy) i Rokot. Powstający już 30 lat program doczekał się do tej pory jedynie sześciu startów.