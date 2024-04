Rosjanie wycofują wojsko z Górskiego Karabachu. Akt rozpaczy Putina?

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań potwierdzających ruchy Rosjan. Na łamach Politico opublikowano natomiast artykuł sugerujący, że Moskwa planowała pozostawić swoje siły w Górskim Karabachu do 2025 r., ale wydarzenia z ostatnich miesięcy spowodowały korektę wstępnych założeń.

Można mówić o ok. 2 tys. żołnierzy, którzy poza bronią ręczną mieli dysponować 90 transporterami opancerzonymi oraz 380 jednostkami pojazdów i sprzętu specjalnego. Możliwe, że rosyjski aparat propagandowy zauważał te dane. Nie jest jednak w stanie ukryć tego, co widać na udostępnianych w sieci nagraniach. A to przede wszystkim konwoje z samochodami wojskowymi oraz transporterami opancerzonymi z rodziny BTR.