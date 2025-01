Nowa technologia NASA. Wynalazek zmieni przyszłość misji księżycowych

Innowacja ma przełożyć się na powodzenie przyszłych misji księżycowych , zapewniając ochronę przed negatywnym wpływem regolitu księżycowego. Powierzchnia Księżyca różni się od warunków panujących na Ziemi, a pył jest niebezpieczny ze względu na swoje silnie ścierające właściwości, które niszczą delikatne powierzchnie. W przeciwieństwie do osadów znajdujących się na Ziemi, księżycowy pył jest ostry niczym odłamki szkła, a spowodowane jest to brakiem ekspozycji na pierwiastki: wodę i tlen

Z pozoru niewinny, jest ogromnym wyzwaniem dla astronautów i statków kosmicznych. Pył utrudnia misje kosmiczne i staje na drodze do podróży na naturalnego satelitę Ziemii, a naukowcy od lat szukają rozwiązania tego problemu. Regolit może przedostać się do uszczelek, włazów, a nawet siedlisk. Stanowi to niebezpieczeństwo dla astronautów i powodzenia misji. Prace nad osłoną przeciwpyłową mają zmienić sposób odprowadzania kosmicznego kurzu i przybliżą nas do podróży kosmicznych.