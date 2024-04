Boją się pomagać Ukrainie? Kraj z Europy znalazł rozwiązanie

Systemy Patriot to jedna z broni, o którą Ukraińcy apelują w największym stopniu. Problemy z ich niedoborem starają się rozwiązać już nie tylko Niemcy, ale także Holendrzy, którzy wystosowali apel to państw posiadających takie uzbrojenie. Przybliżamy najważniejsze cechy Patriotów, które sprawiają, że jest to broń tak bardzo ceniona na froncie.

Podczas niedawnego szczytu NATO w Brukseli niemieckie władze zapowiedziały, że będą szukać systemów Patriot dla Ukrainy na całym świecie. Analitycy sugerują, że może okazać się to bardzo trudnym zadaniem. Chociaż jest wielu użytkowników systemów Patriot, brakuje chętnych do dzielenia się nimi z Ukrainą.

Premier Holandii Mark Rutte podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej zasugerował podobny problem. Stwierdził, że wiele krajów posiada duże zasoby wyrzutni rakietowych Patriot, ale być może nie chcą dostarczać ich Ukrainie bezpośrednio. W takiej sytuacji holenderki rząd jest gotów pośpieszyć z pomocą.

Holandia apeluje do sojuszników. Systemy Patriot w tle

"Wiemy, że wiele krajów ma dużą liczbę systemów Patriot, być może nie chcąc dostarczać ich bezpośrednio. Możemy je od nich kupić i dostarczyć na Ukrainę. Mamy pieniądze. To niezwykle ważne" – oświadczył premier Holandii Mark Rutte cytowany przez "The Guardian".

Do tej pory Ukraina otrzymała trzy (nieoficjalnie niektóre źródła sugerują, że pięć) baterie Patriot bazujące na systemie z radarem AN/MPQ-53. Jest on w stanie wykrywać cele w odległości do ok. 170 km.

Pociski wykorzystywane przez Ukraińców w otrzymanych wyrzutniach to z kolei głównie PAC-2 GEM-T o zasięgu ok. 160 km wykorzystujące tradycyjną głowicę odłamkową oraz PAC-3 CRI. Te mają głowice kinetyczne i pozwalają na niszczenie celów na odległość ok. 120 km w przypadku samolotów i ok. 40 km w przypadku trudniejszych celów balistycznych.

Skuteczności to nie jedyne za co Ukraińcy tak cenią Patrioty. Ważną cechą tego nowoczesny rakietowego systemu ziemia-powietrze jest również fakt, że poszczególne elementy są osadzane na platformie samochodowej, co przekłada się na dużą mobilność i zabezpieczanie poszczególnych obiektów zależnie od aktualnych potrzeb. Kompletny system Patriot składa się nie tylko z wyrzutni, ale również ze skomputeryzowanego stanowiska dowodzenia oraz wspomnianego radaru.

Holandia starta się również o F-16 dla Ukrainy

Chociaż pod względem armii Holandia nie zalicza się do największych światowych mocarstw pozostaje jednym z ważniejszych sojuszników Ukrainy. Z ostatnich informacji podawanych przez holenderskich polityków wynika, że tylko w 2024 r. pomoc dla kraju walczącego z Rosją osiągnie wartość ok. 3 mld euro.

Kilka tygodni temu minister obrony Holandii Kajsa Ollongren poinformowała o zakupie pakietu broni za 150 mln euro przeznaczonego dla myśliwców F-16, które trafią do Ukrainy. Maszyny, na które Ukraińcy mocno liczą powinny zaczaić trafiać na front latem br. Część egzemplarzy ze swoich zasobów wygospodarowała właśnie Holandia.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski