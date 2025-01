Wracają po przerwie. Rosja i Białoruś zapowiadają manewry Zapad-2025

Mińsk i Moskwa przygotowują się do ćwiczeń wojskowych Zapad-2025 (Zachód-2025), które w tym roku odbędą się na terytorium Białorusi i zaangażują ok. 13 tys. żołnierzy. W ramach przygotowań do manewrów ruszyło szkolenie personelu należącego do Regionalnego Zgrupowania Wojsk, o czym poinformowało białoruskie ministerstwo obrony. Jego celem ma być "zwiększenie zdolności obronnych" Rosji i Białorusi.