Ważny sygnał dla Kim Dzong Una. Wysłały go mocarstwa

Bombowce B-1B odgrywają kluczową rolę w strategii odstraszania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w regionie Pacyfiku. Te strategiczne bombowce dalekiego zasięgu, które zostały wprowadzone do służby w październiku 1986 r. przeszły wiele modernizacji, dzięki czemu wciąż nadają się do prowadzenia precyzyjnych działań z wykorzystaniem nowoczesnego uzbrojenia armii USA.

Bombowiec B-1B Lancer to maszyna zaprojektowana przez firmę Rockwell International i obecnie produkowana przez Boeinga. Samolot charakteryzuje się zmienną geometrią skrzydeł, która pozwala mu na optymalizację osiągów w różnych fazach lotu. Ich rozpiętość wynosi od 23,84 metra przy maksymalnym ich złożeniu do 41,8 metra w pełnym rozłożeniu.

Dzięki czterem silnikom General Electric F101-GE-102, bombowiec osiąga prędkość maksymalną rzędu 1,25 Mach na dużych wysokościach, chociaż jego głównym atutem jest zdolność do lotów z wysoką prędkością na niskich pułapach. To ostatnie sprawia, że może skutecznie omijać systemy obrony powietrznej przeciwnika.

Zasięg samolotu wynosi ok. 12 000 kilometrów bez tankowania w powietrzu, co czyni go idealnym narzędziem do realizacji misji dalekiego zasięgu. B-1B ma także możliwość tankowania w locie. Bombowiec może przenosić aż 56,7 tony uzbrojenia, co obejmuje zarówno bomby konwencjonalne, jak i precyzyjne środki rażenia. W jego arsenale znajdują się m.in. bomby JDAM (Joint Direct Attack Munition), czy pociski JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).