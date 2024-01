Rosjanie w strachu. Przygotowują sprzęt do obrony

Widoczne na nagraniach z Petersburga pojazdy to sprzęt, nad którym prace rozpoczęto w latach 60. ubiegłego wieku. Celem ZSRR było stworzenie uniwersalnego systemu przeciwlotniczego do zwalczania celów na każdej wysokości. W efekcie powstało kilka różnych odmian przeznaczonych dla floty morskiej (S-300F), wojska (S-300W) i obrony powietrznej kraju (S-300P).

Najpopularniejszy wariant oznaczony dopiskiem P wykorzystuje szereg różnych pocisków do ostrzału. Pierwszą opracowaną rakietą była natomiast 5W55. Tę wyposażono w jednostopniowy silnik na paliwo stałe i cztery rozkładane powierzchnie sterowe w tylnej części konstrukcji. Po starcie pocisku, ten wyrzucany jest na wysokość 20 m, po czym na 10 sekund uruchamia się silnik marszowy, a pierwszy odcinek lotu kierowany jest autopilotem.

W zależności od zastosowanej rakiety, system S-300 może osiągać donośność od 47 km do nawet 200 km (pocisk 48N6E2). Minimalny pułap 25 m i maksymalny 25 km sprawiają, że pociski powinny sięgać niemal każdy cel powietrzny. Masa startowa pojedynczej amunicji wynosi z kolei ok. 1,7 t, a prędkość ok. 1,9 tys. m/s.