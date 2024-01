Rosjanie w strachu. Ekspert mówi, dlaczego boją się F‑16

– F-16 jest niebezpieczny dla Rosjan, ponieważ ten samolot nie będzie działać sam . Oznacza to, że jest on platformą startową z kilkunastoma rakietami, które można wykorzystać zarówno przeciwko samolotom wroga, jak i przeciwko celom naziemnym, np. obronie powietrznej – wyjaśnia Roman Svitan.

Ekspert zaznacza, że F-16 to istotna szansa dla Ukraińców, bowiem myśliwce będą zdolne do przeciwstawienia się rosyjskim systemom przeciwlotniczym. To natomiast sprawia, że amerykańskie samoloty mają zdecydowanie łatwiej trafiać we wrogie obiekty – cele na lądzie, ale też wrogie samoloty w powietrzu.