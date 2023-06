Rosjanie użyli zakazanej broni? Zapomnieli o istotnym szczególe

Rosjanie nie uwzględnili panujących warunków pogodowych, na skutek czego użyta przez nich zakazana broń chemiczna wywołała straty wyłącznie po stronie Rosyjskiej. To nie pierwsze doniesienia o wykorzystaniu niezgodnej z konwencją genewską broni na froncie.

Chodzi przede wszystkim o trudności w kontrolowaniu tego typu amunicji. Aerozole mają to do siebie, że są wyjątkowo niestabilne po ich użyciu. Oznacza to, że trujący środek może być w łatwy sposób przeniesiony nie tylko w kierunku samego atakującego nim, ale też w kierunku obiektów i jednostek cywilnych. Pogoda sprawia, że nie można określić precyzyjnego obszaru działania broni chemicznej. Tak właśnie było w przypadku Rosjan, którzy próbując zranić Ukraińców – stworzyli zagrożenie na własnych stanowiskach.