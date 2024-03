Rosjanie urządzili Ukraińcom masakrę. Dopadli kilka śmigłowców

Tylko w lutym br. Ukraińcom udało się zestalić m.in. 10 bombowców Su-34 , kilka myśliwców Su-35 oraz bardzo cenny samolot wczesnego ostrzegania i kontroli A-50. Nie zmienia to jednak faktu, że niezmiennie to Rosjanie mają przewagę w powietrzu i dysponują znacznie większą liczbą różnego rodzaju jednostek. Dla Ukraińców każdy samolot i śmigłowiec jest na wagę złota, a tym razem stracili aż kilka sztuk.

Mi-8 (Hip w kodzie NATO) to śmigłowiec o radzieckim rodowodzie, początki jego historii sięgają lat 60. XX wieku. Mimo tego wciąż jest on przydatny, a w Ukrainie wykorzystują go obydwie strony konfliktu. Jest klasyfikowany jako śmigłowiec wielozadaniowy, ale najczęściej bywa wykorzystywany jest transportu żołnierzy oraz ludności cywilnej. Rzadziej spotykane były warianty m. in. do transportu VIP-ów, paliwa, a nawet do stawiania i niszczenia pól minowych.