Rosjanie ulepszają bomby. Skomplikowana elektronika nadal płynie

Wrak rosyjskiej bomby kierowanej FAB-500 z modułem UMPK został znaleziony w październiku 2023 w rejonie Orichowa w obwodzie zaporoskim. Analizy komponentów broni i porównania z wcześniej przechwyconymi egzemplarzami prowadzą do wniosku, że Rosjanie ulepszają metodycznie swój sprzęt . Skąd mają do tego skomplikowane elektroniczne części, których w Rosji się nie produkuje? Tego z analizy części nie sposób się dowiedzieć, gdyż Rosjanie zacierają ślady pochodzenia podzespołów.

Według oznaczeń na częściach elektronicznych zostały one wyprodukowane w lipcu 2023 roku (oznaczenia na elektronice bomby znalezionej w rejonie Bachmutu wskazywały na produkcję we wrześniu 2022). Sugeruje to, że agresorzy podczas wojny w Ukrainie wykorzystują sprzęt, do którego części zostały wyprodukowane 3-4 miesiące wcześniej. Taki zapas w komponentach produkcyjnych rosyjska zbrojeniówka jest w stanie zbudować przy swoich obecnych możliwościach.