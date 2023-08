Rosjanie ujawniają pojazd BREM T-16. To wsparcie dla czołgów T-14 Armata

BREM T-16 to nowy rosyjski wóz zabezpieczenia technicznego , korzystający z platformy Armata. Choć może wydawać się tylko dodatkiem do pojazdów bojowych, jak czołg czy bojowy wóz piechoty, jego rola jest równie istotna.

Dowiodły tego choćby problemy ze sprawnym odholowaniem czołgu T-14 , który zepsuł się podczas przygotowań do jednej z defilad. Dlatego właśnie opracowanie wozu BREM T-16, zdolnego samodzielnie holować ciężki sprzęt, było koniecznością.

Jak podaje serwis Defence24 , nowy pojazd został wyposażony w zdalnie sterowany żuraw o udźwigu 25 ton i wyciągarkę pozwalającą na holowanie pojazdów ważących aż 80 ton. Pojazd ma także dodatkowy manipulator o udźwigu 1000 kg i mocny silnik, zapewniający stosunek mocy do masy ponad 32 KM/t.

Choć wóz zabezpieczenia technicznego nie budzi tak wielkiego zainteresowania, jak pojazdy bojowe, jest ich koniecznym i niezwykle ważnym uzupełnieniem. Wynika to z faktu, że większość strat ponoszonych przez czołgi i inne pojazdy opancerzone nie jest stratami bezpowrotnymi.

O ile czołg nie wybuchnie (np. po trafieniu w magazyn amunicji ) lub nie zostanie spalony, to nawet po przebiciu pancerza skutkującym śmiercią załogi uszkodzenia samego pojazdu są zazwyczaj możliwe do naprawienia.

Dotyczy to także nieznacznych uszkodzeń skutkujących porzuceniem sprzętu, jak choćby drobne uszkodzenia układu jezdnego. Aby przywrócić sprawność uszkodzonego pojazdu konieczna jest jego ewakuacja, niekiedy odbywająca się pod ogniem nieprzyjaciela.

Co więcej, część napraw jest możliwa w warunkach polowych, o ile jest do dyspozycji np. żuraw o odpowiednim udźwigu. Rola wozów zabezpieczenia technicznego jest w takich sytuacjach trudna do przecenienia.