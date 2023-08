Rosjanie tracą samoloty. Nawet nie wzbijają się w powietrze

Ukraińcy od początku wojny przeprowadzili co najmniej dziewięć udanych ataków na rosyjskie bazy lotnicze. Dzięki nim udało się uszkodzić lub zniszczyć co najmniej 24 samoloty, co wyrządziło istotne szkody Rosjanom.

Ukraińcy od początku wojny starają się niszczyć rosyjskie samoloty na lotniskach. Jak informuje serwis Wiorstka informacje o zniszczonych lub uszkodzonych 24 maszynach pochodzą z ministerstwa obrony Rosji, oficjalnych mediów rosyjskich oraz wiedzy uzyskanej dzięki białemu wywiadowi.

Pierwszy atak miał miejsce już drugiego rosyjskiej agresji - 25 lutego 2022 roku. Wówczas na lotnisku Millerowo w obwodzie rostowskim Ukraińcom udało się spalić rosyjski samolot transportowy.

Najbardziej udany atak siły ukraińskie przeprowadziły 9 sierpnia 2022 roku na lotnisko Saki na Krymie; Rosja straciła wówczas cztery myśliwce Su-30SM i siedem bombowców Su-24M - pisze Wiorstka.

Zniszczone Su-30SM i Su-24m

Su-30SM to wielozadaniowe samoloty bojowe. Jest to jeden z najnowocześniejszych, a co za tym idzie, najdroższych modeli maszyn w rosyjskich siłach lotniczych. Cena jednego egzemplarza to ok. 50 mln dolarów.

Za konstrukcję Su-30SM odpowiada biuro konstrukcyjne Suchoja. Samoloty te należą do generacji 4++. Samoloty te wykorzystuje się do niszczenia celów w powietrzu, na lądzie i na morzu. Pojazd uzbrojony jest m.in. w pociski powietrze-powietrze, naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe i pociski przeciwlotnicze Oniks.

Prędkość maksymlna Su-30SM wynosi 2125 km/h na wysokości 11 tys. m i 1350 km/h na poziomie morza. Samoloty cechują się rozpiętością skrzydeł na poziomie 14,7 m i długością 21,94 m.

Su-24M to z kolei dwusilnikowe bombowce starszej generacji. Oznaczone w ten sposób samoloty to udoskonalona wersja bombowców Su-24, które wyposażono w system nawigacyjno-celowniczy PNS-24M Tigr w miejsce systemu PNS-24 Puma. Samoloty te były produkowane w latach 1979-1993.

Ponadto w porównaniu do podstawowej wersji Su-24M zadbano m.in. o unowocześnione wyposażenie kabiny. Zastosowano w niej np. wyświetlacze przezierne i wielofunkcyjne ekrany.

Prędkość maksymalna Su-24M na poziomie morza to 1450 km/h, a na dużej wysokości wynosi między 2240 a 2450 km/h. Rozpiętość skrzydeł samolotu to ponad 17m, a jego długość to 22,5 m.

Ukraińcy niszczą rosyjskie transportowce

5 grudnia 2022 roku Ukraińcy zaatakowali za pomocą dronów lotniska Engels-2 i Diagilewo - odpowiednio w obwodzie saratowskim i riazańskim. 28 lutego 2023 roku uszkodzono samolot A-50 na lotnisku wojskowym Maczuliszcze niedaleko stolicy Białorusi, Mińska. Na początku maja 2023 roku ukraińskie drony zaatakowały lotnisko w miejscowości Seszcza w obwodzie briańskim; uszkodzeniu uległ samolot transportowy An-124.

Zniszczony samolot A-50 to czterosilnikowy samolot wczesnego ostrzegania, który zbudowano na podstawie transportowego samolotu Ił-76. Jego długość wynosi 49,59 m, a rozpiętość skrzydeł to 50,5 metra. Może on rozpędzić się do maksymalnej prędkości rzędu 900 km/h./

An-124 to natomiast zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym antonowa samolot transportowy. Jest on wyposażony w cztery silniki odrzutowe Łotariew D-18T. Jego prędkość maksymalna to 850 km/h. Ma on 69,1 m długości i 73,3 m rozpiętości.

W sierpniu br. ukraińskie siły zbrojne zaatakowały lotniska w obwodach nowogrodzkim, kałuskim i pskowskim. W rezultacie tych działań zniszczono dwa bombowce Tu-22M, uszkodzono cztery transportowce Ił-76 i jeden samolot, którego typu nie udało się ustalić - przekazał portal Wiorstka.