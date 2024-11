Potajemny transfer. Ukraina zyskała cenną broń z Zachodu

Storm Shadow należy do kategorii pocisków typu "fire and forget". Po zaprogramowaniu celu i wystrzeleniu nie wymaga dalszej kontroli, co czyni go wyjątkowo skutecznym. Za precyzyjne trafienia odpowiada system naprowadzania bezwładnościowego, GPS, TERPROM (śledzenie profilu terenu) oraz głowica naprowadzająca. Pocisk przemieszcza się na niskich wysokościach, od 40 do 150 metrów nad ziemią, co czyni go trudnym do wykrycia. Margines błędu trafienia wynosi zaledwie 1-3 metry.