Bakterie w próbkach planetoidy. Nie były z kosmosu

Planetoida Ryugu ma 4,5 mld lat, czyli mniej więcej tyle, ile ma nasza planeta. Próbki pobrane podczas misji Hayabusa 2 ważyły łącznie 5,4 g. Kapsuła z próbkami wylądowała w Australii, skąd przewieziono ją do Japonii do ośrodka badawczego w mieście Sagamihara.

Jedna z próbek, określona jako próbka A0180 została przełożona do nowego pojemnika i wysłana do Wielkiej Brytanii do Matthew Genge'a z Imperial College London. Prześwietlił on próbkę promieniami rentgenowskimi, które nie wykazały obecności bakterii. Następnie drobiny umieszczono w żywicy epoksydowej. Po kilku tygodniach naukowcy przyjrzeli się im przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.