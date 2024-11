W Alpach lodowiec odsłonił ślady ekosystemu sprzed 280 mln lat

We włoskich Alpach przypadkowo odkryto cały ekosystem sprzed 280 milionów lat, wraz ze skamieniałymi odciskami stóp wymarłych zwierząt, fragmentami liści i łodyg pradawnych roślin, a nawet śladami kropel deszczu. Na znalezisko natknęła się Claudia Steffensen wraz z mężem podczas wędrówki w 2023 roku po przełęczy Valtellina w prowincji Sondrio na wysokości 1700 metrów nad poziomem morza. Informacja o odkryciu trafiła do naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Mediolanie, którzy podzielili się nią z kolegami z Uniwersytetu w Pawii i Instytutu Leibniza ds. Badań nad Ewolucją i Różnorodnością Biologiczną w Berlinie.

– Zeszłego lata było bardzo gorąco i chcieliśmy uciec od upału, więc poszliśmy w góry – powiedziała Steffensen w rozmowie z "The Guardian". – W drodze powrotnej musieliśmy bardzo ostrożnie iść ścieżką. Mój mąż był przede mną, patrząc prosto przed siebie, podczas gdy ja patrzyłam pod nogi. Postawiłam stopę na skale, która wydała mi się dziwna, ponieważ bardziej przypominała płytę cementową. Wtedy zauważyłam te dziwne okrągłe wzory z falistymi liniami. Przyjrzałam się bliżej i zdałam sobie sprawę, że to skamieniałe ślady – dodała. Jak później ustalono, ślady, które dostrzegła Steffensen, należały do prehistorycznego gada.