NASA wyśle roboty w kosmos. Będą szukać życia w oceanach lodowych na księżycach

Inżynierowie z NASA zakończyli właśnie pierwsze testy koncepcji nowoczesnej misji eksploracyjnej, opierający się na grupie małych podwodnych robotów, które będą miały za zadanie szukać oznak życia na innych planetach i księżycach. Projekt SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers) zakłada, że mini roboty po dotarciu do lodowego oceanu, wydostaną się, by zbierać dane o chemicznym i termicznym środowisku tego miejsca.

Kiedy sonda Europa Clipper dotrze do Jowisza w 2030 r., przeprowadzi kilkadziesiąt przelotów obok Europy, księżyca Jowisza, używając zaawansowanych narzędzi naukowych do poszukiwania dowodów na to, że ocean pod jej lodową powierzchnią może być miejscem zdolnym do podtrzymania życia. NASA ma już plan, by potem do akcji wkroczyła, testowana właśnie, grupa miniaturowych, samobieżnych robotów pływaków z projektu SWIM. Te nowatorskie roboty, przypominające telefony komórkowe, zostały zaprojektowane do autonomicznego działania w środowiskach oddalonych o miliony mil od Ziemi.