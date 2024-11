Starlinki i nie tylko. Dwa zjawiska nad Polską

26 listopada 2024 r. to kolejna okazja do obserwacji przelotu Starlinków nad Polską. Jak podaje redakcja serwisu Nocne Niebo, kosmiczny pociąg Elona Muska będzie w naszym kraju widoczny tylko raz.

Mimo to są one na tyle blisko siebie, że można dostrzec je w całości jednocześnie. Daje to okazję do zrobienia ciekawego zdjęcia. Przelot Starlinków nad Polską potrwa ok. pięciu minut.